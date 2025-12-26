Популярни
Нестеров е полуфиналист в Монастир

  26 дек 2025 | 16:20
Нестеров е полуфиналист в Монастир

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл и за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 3 в схемата на сингъл българин победи петия Хуан Крус Мартин Манцано (Италия) с 6:2, 7:6(8). Срещата продължи час и 55 минути.

Нестеров спечели пет поредни гейма от 0:1 до 5:1 в първия сет, който впоследствие взе с 6:2. Втората част премина без нито един пробив и се стигна до тайбрек. В него националът пропусна три мачбола, но от четвъртата си възможност затвори мача в своя полза.

За място във финала българинът ще играе утре срещу осмия поставен Никола Тепмак (Франция).

Нестеров достигна и до финала на двойки. Българинът и Адам Нагуди (Тунис), поставени под номер 1, елиминираха третите в схемата Чън Дун (Австралия) и Виктор Паганети (Франция) с 6:0, 3:6, 10-3 за точно час игра.

За титлата двамата ще спорят с италианците Стефано Папаньо и Фелипе Берини.

