  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лърнър Тиен e най-младият американец, спечелил мач на "Мастърс"-а в Синсинати от 2017-а

Лърнър Тиен e най-младият американец, спечелил мач на "Мастърс"-а в Синсинати от 2017-а

  • 9 авг 2025 | 11:28
  • 166
  • 0
Лърнър Тиен e най-младият американец, спечелил мач на "Мастърс"-а в Синсинати от 2017-а

Една седмица след като стана най-младият американец, достигнал до четвъртия кръг на ATP Мастърс 1000 след Франсис Тиафо през 2017-а, 19-годишният Лърнър Тиен стана най-младият американец, спечелил мач в Синсинати след Тиафо през същия сезон.

След като постигна три победи миналата седмица в Торонто, Тиен се класира за втория кръг на турнира "Мастърс 1000" с награден фонд 9.193 милиона долара, след като победи с 6:3, 6:4 за 79 минути квалификанта Леандро Риди (Швейцария).

Така американецът си осигури среща с деветия поставен Андрей Рубльов (Русия).

"Мисля, че нещото, което правя добре, е, че се справям с мачовете си. Оставам хладнокръвен и не позволявам на някои неща, които се случват, да ме объркват. Това със сигурност е една от най-големите ми силни страни", каза бившият номер 4 в света за юноши относно бързата си адаптация при мъжете пред официалния сайт на ATP.

Американецът Райли Опелка също постигна победа - над Уго Делиен (Боливия) със 7:5, 7:6(3). Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) надделя над Матия Белучи (Италия) със 7:6(7), 7:6(5).

Испанецът Роберто Баутиста Агут спечели срещу Даниел Алтмайер (Германия) със 7:6(5), 7:6(1), Емилио Нава (САЩ) елиминира Борна Чорич (Хърватия) с 6:3, 7:5, а Камило Уго Карабели (Аржентина) елиминира Кей Нишикори (Япония) със 7:5, 6:3.

Снимки: Gettyimages

