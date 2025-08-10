Изненади в Синсинати! Двама тенисисти от топ 15 бяха елиминирани

Популярни
  • 10 авг 2025 | 08:02
В събота се случиха две изненади във втория кръг на турнира от категория Мастърс в Синсинати. Лоренцо Мусети (23 г., №10 в ATP) и Каспър Рууд (26 г., №13 в ATP) бяха елиминирани от двама играчи извън Топ 60.

Последният важен турнир преди US Open е този в Синсинати, където тенисистите могат да тестват последните си стратегии и да повишат самочувствието си за надпреварата във Флъшинг Медоус.

Лоренцо Мусети и Каспър Рууд, двама от най-добрите тенисисти в света, пропуснаха тази възможност, отпадайки във втория кръг на турнира Мастърс, въпреки че имаха по-ниско класирани съперници.

23-годишният италианец се изправи срещу французина Бенжамен Бонзи (29 г., №63 в ATP), а мачът продължи 2 часа и 49 минути. Мусети спечели първия сет, опонентът му отвърна във втория, а третият сет влезе в тайбрек.

Там Бонзи се справи по-добре, наложи се със 7-5, 4-6, 7-6(4) и се класира за третия кръг на турнира в Синсинати. 29-годишният тенисист ще се изправи срещу Стефанос Циципас (26 г., №29 в ATP), който победи с 7-6(3), 6-2 унгареца Фабиан Марожан (25 г., №51 в ATP).

Двубоят между Рууд и Артур Риндеркнеш (30 г., №70 в ATP) продължи с 9 минути по-малко: 2 часа и 40 минути. Норвежецът спечели трудно първия сет след тайбрек, но не успя да удържи във втория, който също бе доста дълъг (56 минути).

Последният сет бе доминиран от Риндеркнеш, който спечели с 6-7(5), 6-4, 6-2 и си осигури място в следващата фаза. В третия кръг французинът ще играе срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим (25 г., №28 в ATP), който победи с 6-2, 7-6(3) аржентинеца Томас Мартин Ечевери (26 г., №58 в ATP).

