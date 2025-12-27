Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Дрейпър пропуска първия “Голям шлем” за 2026 г.

Дрейпър пропуска първия “Голям шлем” за 2026 г.

  • 27 дек 2025 | 02:07
  • 100
  • 0
Дрейпър пропуска първия “Голям шлем” за 2026 г.

Британският тенисист и номер 10 в световната ранглиста Джак Дрейпър обяви, че няма да лети за Австралия в началото на сезон 2026 поради контузия на ръката.

Дрейпър: Аз все още съм в началото на своето пътуване
Дрейпър: Аз все още съм в началото на своето пътуване

„За съжаление, аз и моят екип решихме да не пътуваме до Австралия тази година. Това е наистина трудно решение и това е очевидно. Австралия, турнир от Големия шлем, е един от най-големите турнири в нашия спорт. Въпреки това, имам тази контузия от известно време. В последните етапи на възстановяването си съм и завръщането на корта в петсетов формат толкова скоро ми се струва неразумно в момента. Преживял съм доста неуспехи, но този определено е най-предизвикателният, трудният и объркващ, който някога съм изпитвал. Те винаги ме правят по-издръжлив, по-решителен и ме карат да искам да стана играчът, който искам да бъда, още повече. Така че, очаквам с нетърпение да се върна на корта през 2026 г. и да се състезавам. Просто искам да благодаря на всички за подкрепата им през 2025 г. За мен означава много да се състезавам и да свиря на турне с останалите момчета. Нямам търпение да го направя отново. Така че, пазете се и благодаря за подкрепата“, сподели Дрейпър в обръщение в социалните мрежи.

Дрейпър обяви преди това, че ще участва в предстоящия турнир от “Големия шлем” на Australian Open през 2026 г., който ще се проведе от 12 януари до 1 февруари в Мелбърн. Тенисистът се оттегли от сезон 2025 преждевременно след US Open поради контузия на ръката.

Следвай ни:

Още от Тенис

Андреев на полуфинал след епична победа в Мароко

Андреев на полуфинал след епична победа в Мароко

  • 26 дек 2025 | 18:10
  • 1674
  • 0
Нестеров е полуфиналист в Монастир

Нестеров е полуфиналист в Монастир

  • 26 дек 2025 | 16:20
  • 698
  • 0
Адриан Андреев вече е на 1/4-финал в Агадир

Адриан Андреев вече е на 1/4-финал в Агадир

  • 26 дек 2025 | 14:31
  • 1069
  • 0
Динко Динев премина в третия кръг в Анталия

Динко Динев премина в третия кръг в Анталия

  • 26 дек 2025 | 13:06
  • 897
  • 0
От "Чалънджър" до големия пробив в АТР тура - възходът на Тиен

От "Чалънджър" до големия пробив в АТР тура - възходът на Тиен

  • 26 дек 2025 | 12:32
  • 1099
  • 0
Битките между половете в тениса - дори сестрите Уилямс и Навратилова не успяват

Битките между половете в тениса - дори сестрите Уилямс и Навратилова не успяват

  • 26 дек 2025 | 11:59
  • 10411
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

  • 26 дек 2025 | 23:58
  • 13131
  • 58
Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

  • 26 дек 2025 | 20:47
  • 9180
  • 22
Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 14548
  • 26
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

  • 26 дек 2025 | 21:01
  • 12660
  • 12
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 9704
  • 64
Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня

Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня

  • 26 дек 2025 | 23:40
  • 4994
  • 0