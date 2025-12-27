Дрейпър пропуска първия “Голям шлем” за 2026 г.

Британският тенисист и номер 10 в световната ранглиста Джак Дрейпър обяви, че няма да лети за Австралия в началото на сезон 2026 поради контузия на ръката.

Дрейпър: Аз все още съм в началото на своето пътуване

„За съжаление, аз и моят екип решихме да не пътуваме до Австралия тази година. Това е наистина трудно решение и това е очевидно. Австралия, турнир от Големия шлем, е един от най-големите турнири в нашия спорт. Въпреки това, имам тази контузия от известно време. В последните етапи на възстановяването си съм и завръщането на корта в петсетов формат толкова скоро ми се струва неразумно в момента. Преживял съм доста неуспехи, но този определено е най-предизвикателният, трудният и объркващ, който някога съм изпитвал. Те винаги ме правят по-издръжлив, по-решителен и ме карат да искам да стана играчът, който искам да бъда, още повече. Така че, очаквам с нетърпение да се върна на корта през 2026 г. и да се състезавам. Просто искам да благодаря на всички за подкрепата им през 2025 г. За мен означава много да се състезавам и да свиря на турне с останалите момчета. Нямам търпение да го направя отново. Така че, пазете се и благодаря за подкрепата“, сподели Дрейпър в обръщение в социалните мрежи.

Дрейпър обяви преди това, че ще участва в предстоящия турнир от “Големия шлем” на Australian Open през 2026 г., който ще се проведе от 12 януари до 1 февруари в Мелбърн. Тенисистът се оттегли от сезон 2025 преждевременно след US Open поради контузия на ръката.