Синер помете канадец и е полуфиналист в Синсинати

Яник Синер доминира срещу Феликс Оже-Алиасим на Мастърса в Синсинати и записа първата си победа над канадеца, за да се класира за полуфиналите в Охайо.

Шампионът от миналата година беше загубил и двата им предишни мача, спечелвайки само един сет. Тези поражения обаче бяха през 2022 г., преди Синер да пробие в топ 10 на световната ранглиста. Сега, като №1 в света, италианецът показа колко далеч е стигнал, записвайки убедителна победа с 6-0, 6-2.

„Чувствах, че връщам много добре днес,“ каза Синер, който спечели 80% (16/20) от точките при втори сервис на Оже-Алиасим. „Мисля, че това беше ключът, който ми даде увереност да сервирам добре. Имах малък спад във втория сет, когато той ме проби. Това можеше да промени нещата, но съм доволен, че върнах брейка бързо. Той е много труден противник, защото сервира добре, движи се добре, в невероятна физическа форма е и удря форхенда отлично. Но се подготвихме по най-добрия начин, включително тактически. Днес смятам, че играх страхотен тенис.“

Синер, който все още не е загубил сет в Синсинати, записа най-бързата си победа за 2025 г. в първия кръг, побеждавайки Даниел Елаи Галан за само 59 минути. С успеха над Оже-Алиасим за 71 минути италианецът почти повтори това постижение. Канадецът изпитваше сериозни затруднения в първия сет, допускайки 13 непредизвикани грешки. Във втория поведе с 2:0, но бързо загуби предимството. Той направи 8 двойни грешки и не намери ритъм от основната линия, докато 23-годишният Синер беше прекалено стабилен и стигна до убедителната победа. На полуфинал той ще играе срещу Терънс Атман, който елиминира Холгер Руне.

„Днес се чувствах страхотно на корта,“ добави Синер. „Мисля, че това се видя, но всеки ден е различен. Утре е почивен ден, което е добре за мен. Ще направим няколко тренировки и ще видим какво ще направя на полуфинала.“

С този успех Синер удължи серията си от победи на твърди кортове до 25 мача. Италианецът стана едва петият тенисист през този век, който записва 25 поредни победи на тази настилка, заедно с Роджър Федерер, Новак Джокович, Рафаел Надал и Анди Мъри. Последната му загуба на хард беше във финала в Пекин през октомври срещу Карлос Алкарас, като след това спечели титлите от Финалите на АТР и Australian Open.

Играейки първия си турнир след спечелването на първата си титла на “Уимбълдън”, Синер има баланс 30-3 за сезона. Той е само на 7 победи от номер 300 в кариерата си и по-рано този месец стана вторият тенисист, класирал се за Финалите на АТР през ноември (след Алкарас).

Снимки: Imago