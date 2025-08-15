Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шелтън стигна четвъртфиналите в Синсинати

  • 15 авг 2025 | 04:52
  • 297
  • 0
Бен Шелтън зарадва публиката в Синсинати и се класира за четвъртфиналите на местния турнир, след като се справи с Иржи Лехечка от Чехия. Представителят на домакините победи с 6:4, 6:4 за 81 минути.

Съперниците демонстрираха силните си умения от начален удар и Шелтън реализира 8 аса, а Лехечка – 6. Американецът обаче показа малко повече прецизност в този компонент и записа само 2 двойни грешки, докато неговият съперник сбърка цели 4 пъти.

Чехът имаше само една възможност за брейк, която съумя да реализира, докато Шелтън стигна до 3 пробива, като имаше цели 8 шанса.

В спор за място на полуфиналите Шелтън ще спори с поставения под номер три Александър Зверев, който в своя мач отстрани Карен Хачанов. Там германецът спечели първия сет със 7:5, а във втория поведе с 3:0. Тогава руснакът напусна мача и бе отсъдена служебна победа в полза на Зверев.

Срещата би трябвало да се изиграе в утрешния 16-и август (събота) и ще започне не по-рано от 2:00 часа българско време.

