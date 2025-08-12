Руне срещу Тиафо в четвъртия кръг в Синсинати

Седмият поставен Холгер Руне се класира за четвъртия кръг на турнира на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите "Мастърс" с награден фонд 9 193 540 долара. Датчанинът надделя над 28-ия в схемата американец Алекс Микелсен със 7:6(4), 6:3 за час и 35 минути игра.

Руне навакса изоставане от 1:3 в първия сет, за да стигне до равенство и да спечели първия сет след тайбрек. Във втората част той стартира по-убедително, взе аванс от 3:0 и реализира третия си мачбол за крайното 6:3.

В спор за достигане до четвъртфиналите Холгер Руне ще срещне десетия поставен Франсис Тиафо. Американският тенисист се наложи над 20-ия в схемата Юго Юмбер (Франция) с 6:4, 6:4 в двубой, продължил час и 24 минути. Тиафо изоставаше с 0:3 и 1:4 в първия сет, преди да направи страхотна серия от пет поредни гейма за 6:4. Той поведе с 3:1 и 5:3 във втория сет, за да стигне до победното 6:4.

За четвъртия кръг се класира и 23-тият поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) след 7:6(4), 4:2 и отказване на французина Артюр Риндеркнех.

Оже-Алиасим очаква победителя от срещата между 25-ия в схемата Стефанос Циципас (Гърция) и Бенжамен Бонзи (Франция).

