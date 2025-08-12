Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Руне срещу Тиафо в четвъртия кръг в Синсинати

Руне срещу Тиафо в четвъртия кръг в Синсинати

  • 12 авг 2025 | 00:36
  • 203
  • 0
Руне срещу Тиафо в четвъртия кръг в Синсинати

Седмият поставен Холгер Руне се класира за четвъртия кръг на турнира на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите "Мастърс" с награден фонд 9 193 540 долара. Датчанинът надделя над 28-ия в схемата американец Алекс Микелсен със 7:6(4), 6:3 за час и 35 минути игра.

Руне навакса изоставане от 1:3 в първия сет, за да стигне до равенство и да спечели първия сет след тайбрек. Във втората част той стартира по-убедително, взе аванс от 3:0 и реализира третия си мачбол за крайното 6:3.

В спор за достигане до четвъртфиналите Холгер Руне ще срещне десетия поставен Франсис Тиафо. Американският тенисист се наложи над 20-ия в схемата Юго Юмбер (Франция) с 6:4, 6:4 в двубой, продължил час и 24 минути. Тиафо изоставаше с 0:3 и 1:4 в първия сет, преди да направи страхотна серия от пет поредни гейма за 6:4. Той поведе с 3:1 и 5:3 във втория сет, за да стигне до победното 6:4.

За четвъртия кръг се класира и 23-тият поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) след 7:6(4), 4:2 и отказване на французина Артюр Риндеркнех.

Оже-Алиасим очаква победителя от срещата между 25-ия в схемата Стефанос Циципас (Гърция) и Бенжамен Бонзи (Франция).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Сабаленка надви Ема Радукану с два тайбрека

Сабаленка надви Ема Радукану с два тайбрека

  • 12 авг 2025 | 00:28
  • 248
  • 0
Донски отпадна в първи кръг в София

Донски отпадна в първи кръг в София

  • 11 авг 2025 | 20:04
  • 700
  • 1
Бях на косъм от смъртта, а сега отново правя това, което обичам

Бях на косъм от смъртта, а сега отново правя това, което обичам

  • 11 авг 2025 | 19:35
  • 2028
  • 0
Легендарен руснак остро атакува Новак Джокович

Легендарен руснак остро атакува Новак Джокович

  • 11 авг 2025 | 18:17
  • 5674
  • 0
Иван Иванов и Александър Василев на корта в София вторник

Иван Иванов и Александър Василев на корта в София вторник

  • 11 авг 2025 | 16:01
  • 927
  • 0
Вики Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста

Вики Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста

  • 11 авг 2025 | 15:41
  • 723
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

  • 11 авг 2025 | 23:09
  • 15965
  • 36
Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

  • 11 авг 2025 | 21:01
  • 34239
  • 67
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 45694
  • 157
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 47109
  • 334
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 12334
  • 7
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 27520
  • 12