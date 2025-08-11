Популярни
  • 11 авг 2025 | 00:29
Разочарование за Де Минор и двойна чешка радост в Синсинати

Австралиецът Алекс Де Минор, който е номер 8 в света, отпадна още в първия си мач от втория кръг на тенис турнира в Синсинати от сериите "Мастърс" с награден фонд 9,19 милиона долара, като отстъпи пред американеца Райли Опелка с 6:7 (6), 4:6. Да Минор пропусна седем възможности за пробив във втория сет, а след това загуби подаването си при единствената възможност на съперника си. Гигантът Опелка, който е висок 211 см, ще срещне в следващата фаза аржентинеца Франсиско Комесана, който продължи напред, след като водеше с 6:4 и 3:1 на италианеца Лучано Дардери, като съперникът му се отказа заради контузия.

Играещият под неутрален флаг руснак Андрей Рубльов също се класира за третия кръг, след като надигра представителя на домакините Лърнър Тиен със 7:6 (4), 6:3. В следващата фаза той чака победителя от двубоя между австралиеца Алексей Попирин и испанеца Мартин Ландалус.

Напред се класираха и чехите Иржи Лехечка и Якуб Меншик. Лехечка победи американеца Тристан Бойър в три сета - 4:6, 6:1, 6:4 за близо два часа. Меншик елиминира друг американец - Етан Куин, с 6:4, 6:2.

Испанският ветеран Роберто Баутиста-Агут продължи напред след победа над британеца КАмерънт Нори с 6:4, 6:3.

