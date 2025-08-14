Популярни
  3. Гонсало Рамош: Този трофей означава много за ПСЖ, оставам в отбора

  • 14 авг 2025 | 12:45
  • 215
  • 0

Нападателят на Пари Сен Жермен и португалския национален отбор Гонсало Рамош опроверга слуховете за евентуален трансфер и заяви, че остава на "Парк де Пренс". Рамош влезе като резерва в 77-ата минута и отбеляза гол за 2:2, с който спаси парижани от поражение срещу Тотнъм за Суперкупата на Европа и се стигна до дузпи. Гонсало се разписа и при наказателните удари и помогна за спечелването на трофея.

"Щастлив съм, спечелихме трофей, който означава много за нас, защото не се знае дали ще можем да се борим за него отново. Ще остана ли в ПСЖ? Да. Отношението ми е същото: готов съм да изляза на терена, когато отборът има нужда от мен. Ако ми дадат топката, ще се опитам да я вкарам във вратата“, цитира RMC Sport думите на Рамос.

