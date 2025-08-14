Дембеле взе наградата за Играч на мача

Крилото на Пари Сен Жермен Усман Дембеле бе определен за Играч на мача на финала за Суперкупата на Европа. Парижани спечелиха трофея след изпълнение на дузпи, а Дембеле имаше важна роля, като асистира за изравнителния гол в добавеното време, отбелязан от Гонсало Рамош.

"Той водеше по прекрасен начин нападението на ПСЖ. Точно от това имаше нужда неговият отбор, след като губеше с 0:2. Именно той вдъхнови отбора си за страхотния обрат с асистенцията, която изработи за изравнителния гол, като така докара мача до изпълнение на дузпи", написаха от УЕФА.