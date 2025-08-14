Популярни
Дембеле взе наградата за Играч на мача

  • 14 авг 2025 | 00:46
  • 259
  • 0

Крилото на Пари Сен Жермен Усман Дембеле бе определен за Играч на мача на финала за Суперкупата на Европа. Парижани спечелиха трофея след изпълнение на дузпи, а Дембеле имаше важна роля, като асистира за изравнителния гол в добавеното време, отбелязан от Гонсало Рамош.

"Той водеше по прекрасен начин нападението на ПСЖ. Точно от това имаше нужда неговият отбор, след като губеше с 0:2. Именно той вдъхнови отбора си за страхотния обрат с асистенцията, която изработи за изравнителния гол, като така докара мача до изпълнение на дузпи", написаха от УЕФА.

