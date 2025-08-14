Луис Енрике: Не знам дали победата ни е заслужена, но това е футболът

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике бе щастлив след успеха с дузпи над Тотнъм на финала за Суперкупата на Европа. Той призна, че съперникът е играл по-добре през по-голяма част от мача и затова не знае дали тази победа е заслужена, но това е част от футбола.

"Трудно ми е да говоря за този мач... Тренирахме само 5-6 дни преди него. Невероятно е, че успяхме да победим. Поздравявам феновете, които бяха с нас на стадиона. Независимо от резултата, те не спряха да подкрепят отбора. Радвам се, че успяхме да им се отблагодарим с този трофей", заяви Енрике.

🚨🎙️ PSG Manager Luis Enrique FULL OF PRAISE for #thfc's performance in Udine tonight:



"Мисля, че Тотнъм изигра много добър мач. Те бяха по-силни и по-добре подготвени от нас, затова ни бе трудно. Въпреки това показахме характер и се борихме до последната минута. Не знам дали победата ни е справедлива, но това е футболът и се радвам заради феновете ни. Има какво да подобряваме. Аз винаги искам повече от играчите си", допълни испанецът.

Той бе помолен да коментира и представянето на новия вратар Люка Шевалие, който имаше вина за втория гол на Тотнъм. Наставникът обаче се засмя и отговори: "Доволен съм от него и от целия отбор".

Снимки: Gettyimages