Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Викарио: Боли, защото държахме мача в ръцете си

Викарио: Боли, защото държахме мача в ръцете си

  • 14 авг 2025 | 02:35
  • 183
  • 0

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио не скри разочарованието си след загубата с дузпи от Пари Сен Жермен на финала на Суперкупата на Европа. Тимът му водеше с 2:0, но допусна обрат и загуби след ролетката на дузпите. Италианецът заяви, че от това боли.

"Можем да вземем доста позитиви от този мач, защото играхме добре и изпълнихме плана си. Водехме 2:0 и затова тази загуба боли още повече, защото държахме мача в ръцете си. Но това е футболът, а и ПСЖ е страхотен отбор. Преди началото на мача всички очакваха, че ПСЖ ще има лесна вечер. Сега обаче от тази загуба боли и е трудна за приемане", заяви Викарио.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луис Енрике: Не знам дали победата ни е заслужена, но това е футболът

Луис Енрике: Не знам дали победата ни е заслужена, но това е футболът

  • 14 авг 2025 | 01:32
  • 1123
  • 1
Томас Франк: Има много неща, с които да сме доволни

Томас Франк: Има много неща, с които да сме доволни

  • 14 авг 2025 | 01:26
  • 953
  • 0
Нуно Мендеш е най-титулуваният играч на 23 години

Нуно Мендеш е най-титулуваният играч на 23 години

  • 14 авг 2025 | 01:11
  • 635
  • 3
Витиня: Важно бе да започнем сезона с трофей

Витиня: Важно бе да започнем сезона с трофей

  • 14 авг 2025 | 00:57
  • 334
  • 0
Дембеле взе наградата за Играч на мача

Дембеле взе наградата за Играч на мача

  • 14 авг 2025 | 00:46
  • 369
  • 0
ПСЖ донесе първата Суперкупа на Европа за Франция

ПСЖ донесе първата Суперкупа на Европа за Франция

  • 14 авг 2025 | 00:27
  • 680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

  • 14 авг 2025 | 00:09
  • 24694
  • 84
Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

  • 13 авг 2025 | 18:11
  • 33752
  • 251
ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 57587
  • 187
Трансферът на алжирския халф в Левски пред провал

Трансферът на алжирския халф в Левски пред провал

  • 13 авг 2025 | 20:39
  • 22077
  • 37
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 46056
  • 84
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 39955
  • 35