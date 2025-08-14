Викарио: Боли, защото държахме мача в ръцете си

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио не скри разочарованието си след загубата с дузпи от Пари Сен Жермен на финала на Суперкупата на Европа. Тимът му водеше с 2:0, но допусна обрат и загуби след ролетката на дузпите. Италианецът заяви, че от това боли.

"Можем да вземем доста позитиви от този мач, защото играхме добре и изпълнихме плана си. Водехме 2:0 и затова тази загуба боли още повече, защото държахме мача в ръцете си. Но това е футболът, а и ПСЖ е страхотен отбор. Преди началото на мача всички очакваха, че ПСЖ ще има лесна вечер. Сега обаче от тази загуба боли и е трудна за приемане", заяви Викарио.