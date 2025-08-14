Популярни
Нуно Мендеш е най-титулуваният играч на 23 години

  • 14 авг 2025 | 01:11
  • 348
  • 2

Нуно Мендеш продължава да впечатява футболния свят не само с играта си, но и с трофеите, които вече е спечелил в сравнително кратката си кариера. След като игра решаваща роля за спечелването на Суперкупата на Европа от ПСЖ срещу Тотнъм, юношата на Спортинг спечели 14-ия си колективен трофей. Така той се превърна в най-титулувания играч на 23 години, изпреварвайки някои от най-големите футболни легенди.

Португалският национал делеше първото място в тази класация с Кингсли Коман, който също имаше 13 трофея на 23 години. Следващият в списъка е Килиан Мбапе с 12.

След тях са Пеле и Меси с по 11 трофея преди 24-ия си рожден ден. Следват Кристиано Роналдо и... Жоао Невеш. Юношата на Бенфика вече има 10 трофея в кариерата си и е само на 20 години, което означава, че един ден би могъл да изравни или дори да надмине Нуно Мендеш в тази класация.

Най-титулувани играчи на 23 години:

Нуно Мендеш

14 трофея

Кингсли Коман

13 трофея

Килиан Мбапе

12 трофея

Пеле

11 трофея

Лионел Меси

11 трофея

Кристиано Роналдо

10 трофея

Жоао Невеш

10 трофея

Нуно Мендеш спечели всички тези трофеи за по-малко от пет години. Всичко започна на 23 януари 2021 г., когато помогна на Спортинг да победи Брага на финала за Купата на Лигата - първият трофей в кариерата му. С "лъвовете" той спечели и титлата в Лигата и Суперкупата, преди да се отправи към ПСЖ.

Във Франция той вече е четирикратен шампион на Лига 1, спечелил е Купата на Франция и Суперкупата на Франция по два пъти, а тази година триумфира и в Шампионска лига, малко преди да спечели и Лигата на нациите с Португалия.

Като цяло, той вече е вдигнал 14 трофея, а кариерата му едва е в началото си.

Снимки: Gettyimages

