Расистки обиди срещу Матис Тел след пропуснатата дузпа срещу ПСЖ

Английският клуб Тотнъм подкрепи нападателя Матис Тел, който беше подложен на расистки обиди след мача за Суперкупата на УЕФА срещу френския клуб Пари Сен Жермен (2:2, 3:4 след дузпи). Тел пропусна дузпа при наказателните удари и парижани спечелиха трофея.

"Възмутени сме от расистките обиди, на които Матис Тел е подложен в социалните мрежи след вчерашната загуба в Суперкупата на УЕФА. Матис показа смелост и храброст, като изпълни дузпа, но тези, които го обиждат, не са нищо повече от страхливци, криещи се зад анонимни потребителски имена и профили, за да изразят отвратителните си възгледи. Ще работим с властите и социалните мрежи, за да предприемем възможно най-строгите действия срещу всеки, който бъде идентифициран. Ние сме с теб, Матис“, се казва в изявлението.

Снимки: Imago