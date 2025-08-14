ПСЖ донесе първата Суперкупа на Европа за Франция

Популярни
  14 авг 2025
Пари Сен Жермен донесе първата Суперкупа на Европа за Франция в историята на този турнир. Това стана факт след като парижани победиха Тотнъм след изпълнение на дузпи на финала в Удине тази вечер.

Франция пък стана 13-тата държава със свой представител, който вдига този трофей. Досега успехи в турнира имаха отбори от Испания, Англия, Италия, Германия, Нидерландия, Португалия, Русия, Румъния, Шотландия, Турция, Белгия и СССР.

С успеха на парижани бе спазена традицията от последните години победителят в Шампионската лига да печели и Суперкупата на Европа. За последно победителят в Лига Европа печели трофея през 2018 г., когато това стори Атлетико Мадрид.

