ПСЖ донесе първата Суперкупа на Европа за Франция

Пари Сен Жермен донесе първата Суперкупа на Европа за Франция в историята на този турнир. Това стана факт след като парижани победиха Тотнъм след изпълнение на дузпи на финала в Удине тази вечер.

Франция пък стана 13-тата държава със свой представител, който вдига този трофей. Досега успехи в турнира имаха отбори от Испания, Англия, Италия, Германия, Нидерландия, Португалия, Русия, Румъния, Шотландия, Турция, Белгия и СССР.

LE PSG EST LE PREMIER CLUB FRANÇAIS A AVOIR GAGNÉ LA SUPERCOUPE D’EUROPE !#SuperCup pic.twitter.com/DjsNPi52ut — Media Parisien (@MediaParisien) August 13, 2025

С успеха на парижани бе спазена традицията от последните години победителят в Шампионската лига да печели и Суперкупата на Европа. За последно победителят в Лига Европа печели трофея през 2018 г., когато това стори Атлетико Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages