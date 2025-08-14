Популярни
Шевалие: Дойдох тук, за да печеля трофеи

Вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие имаше противоречиво представяне в първия си официален мач на вратата на парижани на финала за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм. Той имаше вина за втория гол на съперника, но пък се реваншира, спасявайки една от дузпите. Така тимът му вдигна трофея и той е щастлив от този факт.

"Това е пръви трофей в кариерата ми. Дойдох тук, за да печеля. Тук сме, благодарение на работата, която отборът е свършил през миналия сезон, за да се класираме на този финал. Щастлив съм, че успях да помогна да спечелим този трофей и се надявам да е само един от многото, които предстоят", заяви Шевалие.

"Мачът не бе лесен за мен, защото заех мястото на един наистина страхотен вратар. Аз още съм млад, а сега играх на финал и към мен имаше много големи очаквания. При 0:2 започнах да се питам дали нещата не отиват в грешната посока. Накрая обаче отборът показа характер и спечелихме", допълни стражът.

Той бе попитан и какво е минавало през ума му при дузпите.

"След всичко, което се случи, си помислих, че това може да е моят момент да блесна. Успях да спася един удар, а можех да спася и още един, но те ги изпълниха доста добре. Накрая това се оказа достатъчно, за да вдигнем трофея. Понякога трябва да умееш да разчиташ малките знаци. Щастлив и доволен съм, че успях да помогна на отбора", завърши младокът.

