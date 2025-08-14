Популярни
Луис Енрике повтори постижение от времето си в Барселона

  • 14 авг 2025 | 03:33
  • 66
  • 0

ПСЖ започна сезона с победа в Суперкупата на Европа. Парижани надделяха над Тотнъм след дузпи, след като англичаните водеха с 2:0 до 80-ата минута. Благодарение на този успех, Луис Енрике добави нов трофей към актива си.

Испанският треньор продължава да пише история с ПСЖ. Той вече има пет трофея през 2025 г., след като спечели требъл във Франция (шампионат, купа и купа на лигата), плюс два европейски трофея (Шампионска лига и Суперкупа на Европа).

ПСЖ донесе първата Суперкупа на Европа за Франция
ПСЖ донесе първата Суперкупа на Европа за Франция

Можеха да бъдат 6, ако ПСЖ бяха спечелили Световното клубно първенство, но загубиха финала от Челси. Французите и Луис Енрике обаче могат да достигнат тази бройка през декември, ако спечелят Междуконтиненталната купа.

Лучо постига това постижение за втори път в кариерата си, 10 години по-късно. През 2015 г., начело на Барселона, той спечели шампионата на Испания, Купата на краля, Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

