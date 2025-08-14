Луис Енрике повтори постижение от времето си в Барселона

ПСЖ започна сезона с победа в Суперкупата на Европа. Парижани надделяха над Тотнъм след дузпи, след като англичаните водеха с 2:0 до 80-ата минута. Благодарение на този успех, Луис Енрике добави нов трофей към актива си.

Испанският треньор продължава да пише история с ПСЖ. Той вече има пет трофея през 2025 г., след като спечели требъл във Франция (шампионат, купа и купа на лигата), плюс два европейски трофея (Шампионска лига и Суперкупа на Европа).

ПСЖ донесе първата Суперкупа на Европа за Франция

Можеха да бъдат 6, ако ПСЖ бяха спечелили Световното клубно първенство, но загубиха финала от Челси. Французите и Луис Енрике обаче могат да достигнат тази бройка през декември, ако спечелят Междуконтиненталната купа.

Лучо постига това постижение за втори път в кариерата си, 10 години по-късно. През 2015 г., начело на Барселона, той спечели шампионата на Испания, Купата на краля, Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

