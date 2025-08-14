Витиня: Важно бе да започнем сезона с трофей

Халфът на Пари Сен Жермен Витиня бе щастлив след успеха с дузпи над Тотнъм на финала за Суперкупата на Европа. Той заяви, че за отбора му е било важно да стартира сезона с трофей, тъй като това ще му даде допълнително самочувствие.

"Това бе луд мач, в който трябваше да бъдем силни ментално и физически. Много малко време имахме за подготовка между сезоните. Радвам се, че успяхме да вкараме тези два гола, за да отидем на дузпи и да спечелим", започна Витиня.

Португалецът бе грешник при дузпите и пропусна от бялата точка, но съотборниците му успяха да обърнат нещата в тяхна полза.

"Когато някой не успее, отборът идва да го спаси и да му помогне, което е най-невероятното. Когато сме заедно, ние си помагаме. Не исках да пропусна, но се случва понякога", допълни халфът.

"Важно бе да започнем новия сезон с трофей. Това ни дава допълнителна увереност. Това бе една страхотна възможност да спечелим и се радвам, че успяхме. Вярваме, че можем да повторим успехите от миналия сезон, защо не. Знаем, че има много добри отбори, които ще се изправят срещу нас, но сме длъжни да опитаме да го направим", завърши Витиня.

Снимки: Gettyimages