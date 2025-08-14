Популярни
Заир-Емери: Не се предадохме до самия край

  • 14 авг 2025 | 02:09
  • 187
  • 0

Халфът на Пари Сен Жермен Уорън Заир-Емери не скри задоволството си след спечелената Суперкупа на Европа. Това стана факт след обрат от 0:2 и успех с дузпи. Според него важен е бил характерът на отбора, който не спря да се бори до последната минута.

"Не знам какво да кажа, чувството е великолепно. Ние сме голям клуб и печелим трофеи. Знаехме, че няма да ни е лесно в този мач, тъй като бяхме тренирали само 6-7 дни. Въпреки това не се предадохме. Това показва какъв характер има този отбор и колко силни сме като колектив. Това е нашата същност и го показваме във всяка тренировка и всеки мач. Трябва да продължим в този дух", заяви Заир-Емери.

Снимки: Gettyimages

