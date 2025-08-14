Популярни
Суперкупата на УЕФА може да се трансформира в турнир с четири отбора

  14 авг 2025
  • 354
  • 0
Суперкупата на УЕФА може да се трансформира в турнир с четири отбора

Суперкупата на УЕФА може да се трансформира в турнир с четири отбора от следващия сезон, твърди британското издание "Телеграф". Ако форматът бъде променен, отборите ще играят полуфинални двубои и мач за трофея. Изданието не посочва принципа, по който ще бъдат избрани другите двама участници в турнира.

Мачовете за Суперкупата на УЕФА се провеждат от 1972 година насам. В тях по традиция участват победителите в Шампионската лига и в турнира Лига Европа от предходния сезон.

Френският тим Пари Сен Жермен е последният носител на трофея, след като снощи победи Тотнъм след изпълнение на дузпи в Удине (Италия).

