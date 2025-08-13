Деца бежанци ще се включат в активностите преди мача за Суперкупата и церемонията по награждаването

Фондация „УЕФА за деца“ покани две деца бежанци да участват в церемонията по награждаването редом до президента на УЕФА Александър Чеферин на мача за Суперкупата на УЕФА между Пари Сен Жермен и Тотнъм на тази вечер в Удине.

12-годишната Тала е млада палестинка с крехко здраве, която е преместена в Милано, за да получи подходяща медицинска помощ, тъй като необходимото оборудване липсва в Газа след началото на войната.

На подиума до Тала ще се присъедини и 9-годишният Мохамед, който е загубил родителите си по време на войната и е тежко ранен след въздушен удар. Поради сериозността на състоянието му и крехката му възраст Мохамед и баба му са имали късмета да напуснат Газа и са били приети в Милано, където Мохамед в момента е на лечение.

Девет деца бежанци в Италия – идващи от различни конфликтни зони (Афганистан, Ирак, Нигерия, Палестина и Украйна), също ще участват в церемонията по откриването, като ще покажат транспарант с надпис „СПРЕТЕ ДА УБИВАТЕ ДЕЦА – СПРЕТЕ ДА УБИВАТЕ ЦИВИЛНИ“ по време на подреждането на отборите.

Деветте деца са бенефициенти на един от партньорите на Фондация „УЕФА за деца“ – Интер Кампус, фондация, активна, наред с други области, в социалната интеграция между различни етнически групи и култури.

Освен това 22 деца талисмани на играчите, 20 деца, носещи топката в централния кръг, и още 40 местни деца в неравностойно положение или болни деца от бедни райони около Удине ще могат да се срещнат и поздравят отборите при пристигането им на стадиона, преди всички да гледат мача заедно. Тези деца са подкрепени чрез социални проекти на Удинезе Калчо.