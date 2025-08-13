Съставите на ПСЖ и Тотнъм

Популярни
  13 авг 2025 | 21:05
Отборите на Пари Сен Жермен и Тотнъм излизат в битка за Суперкупата на Европа. Срещата стартира от 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ще ви предложи развитието на мача в реално време.

Съперниците стигнаха до двата най-ценни трофея на УЕФА през тази година. Парижани вдигнаха дебютната си Шампионска лига, а Тотнъм се поздрави с Лига Европа, което бе първи трофей за "шпорите" от 2008 г. насам.

За французите дебют тази вечер прави новият страж Люка Шевалие, който пристигна преди броени дни от Лил. Сред титулярите са и Хакими, Маркиньос, Витиня, Дуе и Дембеле, които бяха сред големите герои на финала срещу Интер преди малко повече от два месеца.

Новият мениджър на лондончани от своя страна е взел интересно решение и стартира без Бренън Джонсън, който вкара попедния гол срещу Манчестър Юнайтед. Той все пак е на резервната скамейка и би могъл да се включи по време на мача, за да помогне на отбора си да запише златен дубъл.

ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН - ТОТНЪМ

СУПЕРКУПА НА ЕВРОПА

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Пари Сен Жермен: 30. Люка Шевалие, 2. Ашраф Хакими, 5. Маркиньос, 51. Уилян Пачо, 25. Нуно Мендеш, 33. Уарен-Заир Емери, 17. Витиня, 14. Дезире Дуе, 29. Брадли Баркола, 10. Усман Дембеле, 7. Хвича Кварацхелия
Старши треньор: Луис Енрике

Тотнъм: 1. Гулиелмо Викарио, 4. Кевин Дансо, 17. Кристиан Ромеро, 37. Мики ван де Вен, 23. Педро Поро, 30. Родриго Бентанкур, 6. Жоао Палиня, 29. Пепе Сар, 24. Джед Спенс, 20. Мохамед Кудус, 9. Ричарлисон
Мениджър: Томас Франк

НАЧАЛО: 13 август 2025 г. (сряда) | 22:00 часа
СТАДИОН: "Блуенерджи Стейдиъм", Удине (Италия)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Жоао Пинейро (Португалия)

Снимки: Gettyimages

