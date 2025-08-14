Томас Франк: Има много неща, с които да сме доволни

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк говори след загубата на водения от него отбор в мача за Суперкупата на Европа срещу тима на Пари Сен Жермен.

ПСЖ донесе първата Суперкупа на Европа за Франция

“Играхме много добре. Играем срещу един от най-добрите отбори в света, може би най-добрият в този момент. Държахме ги точно там, където искахме, в продължение на около 80 минути, докато не вкарахме гола за 2:1. Разбира се, това промени малко инерцията, но има толкова много позитиви. Има много неща, от които да сме доволни”, каза Франк.

Това бе и първи официален мач за новия наставник на “шпорите”, който пое кормилото на тима от Северен Лондон от Анге Постекоглу, под чието ръководство същите футболисти преди малко повече от два месеца грабнаха Лига Европа.

“Показахме, че можем да бъдем адаптивни и прагматични, защото трябваше да играем срещу отбор като Париж. Начинът, по който искахме да се защитаваме, както с висок натиск, така и с ниска защита, беше изключително добър. Първото полувреме беше топ – почти перфектно – и очевидно статични положения също бяха много добри и много опасни. Те са ключови – за всеки отбор това трябва да е оръжие, според мен. Определено ще се съсредоточим върху това, защото това е ключова област”, каза още Франк.

Този мач бе и добра генерална репетиция преди мачовете от Шампионската лига, където Тотнъм се завръща след двугодишно отсъствие.

“Много, много се гордея с клуба, феновете, играчите. В продължение на 75-80 минути те играха почти перфектно, без да се откажат от невероятния си талант”, добави Франк.

Сега лондончани нямат много време за почивка, като още този уикенд ще стартират участието си и на родна сцена в Премиър лийг с домакинство на Бърнли.

“Ако се вгледате в представянето, в промяната, която играчите вложиха... уау, какъв манталитет. Има много неща, с които да сме доволни. Това трябва да е основата занапред”, уточни Франк.