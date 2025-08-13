Популярни
Притеснителна статистика за ПСЖ след първото полувреме

  • 13 авг 2025 | 23:25
  • 467
  • 0

Пари Сен Жермен определено не показа най-доброто си лице през първото полувреме в мача за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм. Това потвърждава и статистиката, която показва, че парижани не са отправили нито един точен удар в хода на първите 45 минути.

Това се случва едва за пети път откакто Луис Енрике застана начело на ПСЖ. В досегашните 119 мача на испанеца начело на френския гранд, той е завършвал първата част без точен удар в мачовете с Нюкасъл (октомври 2023 г.), Нант (февруари 2024 г.), Борусия (Дортмунд) (май 2024 г.) и Жирона (септември 2024 г.).

След неубедителната игра на парижани, те губеха с 0:1 на почивката след попадение на Мики ван де Вен в 39-ата минута, а веднага след подновяването на играта получиха и втори гол, отбелязан от Кристиан Ромеро в 48-ата минута.

Снимки: Gettyimages

