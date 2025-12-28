Нигерия за малко да изпусне Тунис, но спечели и си гарантира място в елиминациите

Отборът на Нигерия си гарантира място в директните елиминации на Купата на африканските нации след успех с 3:2 срещу тима на Тунис.

Round of 16 | Spot 02. 🇳🇬



Nigeria qualify for the next round of the #TotalEnergiesAFCON2025! 🌟 pic.twitter.com/tNzl73s21h — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 27, 2025

Нигерийците излязоха еднолично на първото място с три точки пред съперника си и на пет пред третия и четвъртия в група “С”.

Победителите бяха улеснени и от факта, че в ранния мач от групата Танзания и Уганда не излъчиха победител, правейки равенство 1:1.

Нигерия поведе с три гола и въпреки това потрепери, за да задържи трите точки. Виктор Осимен (44’), Уилфред Ндиди (50’) и Адемола Луукман (57’) дадоха аванс на нигерийците, но четвърт час преди края Монтасар Талби (74’) върна едно попадение за съперника. Десетина минути по-късно пък Али Абди (87’) вкара от дузпа и върна надеждите за Тунис, но до геройско изравняване в продължението не се стигна и в крайна сметка Нигерия триумфира с трите точки.

FULL-TIME! 🇳🇬🇹🇳



A 5-goal thriller ends with a crucial win for Nigeria! #TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile pic.twitter.com/aJqbd4kwy4 — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 27, 2025

В последния кръг Тунис ще трябва да защитава мястото си в елиминациите срещу Танзания, докато Нигерия ще се нуждае от само точка срещу Уганда, за да гарантира първото място и съответно по-лекия жребий за 1/8-финалите.

И двата мача предстоят на 30-и декември (вторник) от 18:00 часа българско време.