Уганда се размина с първата победа, след като пропусна дузпа в 91-вата минута

Уганда и Танзания спечелиха първа точка за всеки от двата тима в група "С" на Купата на Африканските нации, след като завършиха при резултат 1:1 сблъсъка си в Рабат.

Уганда имаше предимство през първата част, но удар с глава на Роджърс Мато в 16-ата минута срещна гредата. След това Фоба спаси изстрел на Окело. Танзанийците нямаха точен удар преди почивката, но започнаха по-добре второто полувреме. В 56-ата минута "звездите на нацията" получиха дузпа заради игра с тъка на Баба Алхасан. Симон Мсува бе точен от бялата точка за 0:1. Това бе и единственият точен удар за Танзания в мача.

Уганда изравни в 80-ата минута, когато Уче Икпеазу, който се появи на терена три минути преди това, засече с глава центриране на Омеди. "Жеравите" можеха да стигнат до пълен обрат и първа победа, но в 91-вата минута Окело пропусна дузпа, след като стреля високо над вратата.

В добавеното време и танзанийците имаха чудесна възможност, но М'Момбва я пропиля и така не даде шанс на отбора си да спечели историческа първа победа на турнира.

Снимки: Imago