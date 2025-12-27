Чернев и Ещрела спечелиха последния си мач за годината

Българинът Атанас Чернев игра четвърт час при победата на клубния си Ещрела Амадора с 3:2 над Фамаликао в гостуването от 16-ия кръг на Лига Португал.

Благодарение на успеха Ещрела продължи да се отдалечава от зоната на изпадащите, докато Фамаликао след второто си поредно поражение остана извън местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Чернев бе резерва и се появи на терена в 77-ата минута, когато замени Кикас. За съжаление, българинът не успя да се разпише или да направи асистенция, но вместо това си изкара жълт картон. Това бе неговото четвърто официално предупреждение от началото на сезона и при следващ картон ще изтърпи наказание.

Домакините от Фамаликао поведоха още в 8-ата минута, когато Луан Патрик си вкара автогол. След това обаче Ещрела стигна до пълен обрат след попаденията на Кикас и Джовани Кабрал в 10-ата и 24-ата минути. Само три минути по-късно в 27-ата Сорисо възстанови равенството, а малко след почивката Джовани Кабрал в 51-вата минута с второто си попадение за вечерта оформи крайния резултат. Атанас Чернев пък си изкара жълтия картон само 4 минути, след като се появи на терена.

⏹️ FIM DE JOGO. JUNTOS ⭐️🤩 pic.twitter.com/8JhrcEZAOG — CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) December 27, 2025

Това бе последен мач за Ещрела Амадора за 2025 г. Чернев и компания ще стартират новата година с домакинство на Брага. Този двубой предстои на 3-ти януари (неделя) от 20:00 часа българско време.