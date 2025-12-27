Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фамаликао
  3. Чернев и Ещрела спечелиха последния си мач за годината

Чернев и Ещрела спечелиха последния си мач за годината

  • 27 дек 2025 | 22:50
  • 421
  • 0
Чернев и Ещрела спечелиха последния си мач за годината

Българинът Атанас Чернев игра четвърт час при победата на клубния си Ещрела Амадора с 3:2 над Фамаликао в гостуването от 16-ия кръг на Лига Португал.

Благодарение на успеха Ещрела продължи да се отдалечава от зоната на изпадащите, докато Фамаликао след второто си поредно поражение остана извън местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Чернев бе резерва и се появи на терена в 77-ата минута, когато замени Кикас. За съжаление, българинът не успя да се разпише или да направи асистенция, но вместо това си изкара жълт картон. Това бе неговото четвърто официално предупреждение от началото на сезона и при следващ картон ще изтърпи наказание.

Домакините от Фамаликао поведоха още в 8-ата минута, когато Луан Патрик си вкара автогол. След това обаче Ещрела стигна до пълен обрат след попаденията на Кикас и Джовани Кабрал в 10-ата и 24-ата минути. Само три минути по-късно в 27-ата Сорисо възстанови равенството, а малко след почивката Джовани Кабрал в 51-вата минута с второто си попадение за вечерта оформи крайния резултат. Атанас Чернев пък си изкара жълтия картон само 4 минути, след като се появи на терена.

Това бе последен мач за Ещрела Амадора за 2025 г. Чернев и компания ще стартират новата година с домакинство на Брага. Този двубой предстои на 3-ти януари (неделя) от 20:00 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фулъм увеличи мъките на Уест Хам

Фулъм увеличи мъките на Уест Хам

  • 27 дек 2025 | 19:42
  • 1411
  • 0
Бърнли записа второ поредно равенство, но трябва да съжалява, че не взе повече от Евертън

Бърнли записа второ поредно равенство, но трябва да съжалява, че не взе повече от Евертън

  • 27 дек 2025 | 19:34
  • 1602
  • 0
Челси също не успя да спре Астън Вила, победната серия продължава

Челси също не успя да спре Астън Вила, победната серия продължава

  • 27 дек 2025 | 21:25
  • 18350
  • 46
Садио Мане донесе точка на Сенегал

Садио Мане донесе точка на Сенегал

  • 27 дек 2025 | 19:24
  • 2670
  • 0
Брентфорд разби Борнемут след хеттрик на Шаде

Брентфорд разби Борнемут след хеттрик на Шаде

  • 27 дек 2025 | 19:15
  • 2266
  • 0
Кристиано Роналдо с два гола за десета поредна победа на Ал-Насър

Кристиано Роналдо с два гола за десета поредна победа на Ал-Насър

  • 27 дек 2025 | 19:05
  • 11219
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

Ювентус проспа почти цял мач срещу предпоследния, но късни голове пратиха "бианконерите" в топ 4

Ювентус проспа почти цял мач срещу предпоследния, но късни голове пратиха "бианконерите" в топ 4

  • 27 дек 2025 | 23:42
  • 4536
  • 11
Челси също не успя да спре Астън Вила, победната серия продължава

Челси също не успя да спре Астън Вила, победната серия продължава

  • 27 дек 2025 | 21:25
  • 18350
  • 46
Ливърпул пак показа две лица, но все пак повали последния и влезе в топ 4

Ливърпул пак показа две лица, но все пак повали последния и влезе в топ 4

  • 27 дек 2025 | 18:55
  • 24381
  • 24
Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

  • 27 дек 2025 | 18:55
  • 18659
  • 32
Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

  • 27 дек 2025 | 16:25
  • 21228
  • 40
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 23396
  • 20