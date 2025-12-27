Популярни
Митов отново не запази суха мрежа, но Абърдийн измъкна важна точка

  • 27 дек 2025 | 21:56
  • 533
  • 0
Митов отново не запази суха мрежа, но Абърдийн измъкна важна точка

Българският вратар Димитър Митов пази цял мач на вратата на клубния си Абърдийн при равенството 1:1 срещу тима на Дънди Юнайтед в домакинството от 19-ия кръг на шотландската Премиършип.

Точката остави Абърдийн на 6-ото място във временното класиране, което е последната позиция, даваща право на участие в шампионския плейоф. Освен това тимът има и мач в запас, който все още не е изиграл, докато Дънди Юнайтед остана на 8-ото място в плейофа за изпадане.

Митов запази традицията и бе титуляр. За последно той пропусна мач на клубния си отбор през април, когато бе контузен. За съжаление, това бе седми пореден двубой, в който националът не съумя да запази мрежата си суха. Последният път, когато той не допусна гол, бе 30-и ноември (неделя) при победата с 1:0 в гостуването на Ливингстън.

Иначе гостите от Дънди Юнайтед удариха първи, след като в 30-ата минута шведският нападател Амар Ахмед Фатах изведе тима си напред.

Абърдийн надигна глава след почивката и стигна до изравняването в 60-ата минута. В автор на попадението се превърна друг футболист от Скандинавието в лицето на Йеспер Карлсон.

В последното си предизвикателство за 2025 г. Митов и компания ще гостуват на Хибърниън, който се намира точно на едно място над Абърдийн и с три точки повече. Този двубой предстои на 30-и декември (вторник) от 21:45 часа българско време.

