Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели очакванията си преди утрешния реванш със Сабах от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Наставникът на "сините" е наясно, че предстоящият двубой ще бъде много по-различен от този преди седмица на стадион "Георги Аспарухов", когато Борислав Рупанов донесе победата с гол в осмата минута на добавеното време.

"Със сигурност утре ни предстои много различен мач. Имахме възможността да отбележим в последната минута преди седмица, но можеше да вкараме и по-рано. За нас предстои важна среща утре - труден противник, с добри изпълнители. Ясно ми е какъв мач ни очаква.

При цялото ми уважение към противника, но ще подходим с желание да си тръгнем като победители. Нашата цел е ясна - това няма да бъде да пазим резултата, а да излезем победители от тази среща. Нашата философия, не само в евротурнирите, е да се защитаваме добре и да атакуваме добре. Стремим се винаги да играем в противниковото поле.

Не губя време в това да мисля какво би се случило, ако бъдем елиминирани. Фокусът ми е да подготвя моя отбор по най-добрия начин за утре. Готови сме за продължения и дузпи. Вече имаме опит в това, но ще се опитаме да решим мача в редовното време", каза Веласкес.

Снимки: Startphoto