Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

  • 13 авг 2025 | 18:11
  • 6054
  • 9
Слушай на живо
Слушай на живо: Сабах - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели очакванията си преди утрешния реванш със Сабах от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Наставникът на "сините" е наясно, че предстоящият двубой ще бъде много по-различен от този преди седмица на стадион "Георги Аспарухов", когато Борислав Рупанов донесе победата с гол в осмата минута на добавеното време.

"Със сигурност утре ни предстои много различен мач. Имахме възможността да отбележим в последната минута преди седмица, но можеше да вкараме и по-рано. За нас предстои важна среща утре - труден противник, с добри изпълнители. Ясно ми е какъв мач ни очаква.

Гашпер Търдин: Ще бъде тежък мач
Гашпер Търдин: Ще бъде тежък мач

При цялото ми уважение към противника, но ще подходим с желание да си тръгнем като победители. Нашата цел е ясна - това няма да бъде да пазим резултата, а да излезем победители от тази среща.  Нашата философия, не само в евротурнирите, е да се защитаваме добре и да атакуваме добре. Стремим се винаги да играем в противниковото поле.

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Не губя време в това да мисля какво би се случило, ако бъдем елиминирани. Фокусът ми е да подготвя моя отбор по най-добрия начин за утре. Готови сме за продължения и дузпи. Вече имаме опит в това, но ще се опитаме да решим мача в редовното време", каза Веласкес.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Илиян Киряков ще води Етър в регионалното дерби с Янтра (Габрово)

Илиян Киряков ще води Етър в регионалното дерби с Янтра (Габрово)

  • 13 авг 2025 | 13:52
  • 1733
  • 5
Героят на Ференцварош: Мечтаех за такъв мач

Героят на Ференцварош: Мечтаех за такъв мач

  • 13 авг 2025 | 13:40
  • 1281
  • 2
Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ

Мачът Ференцварош - Лудогорец е сред най-слабо посетените в ШЛ

  • 13 авг 2025 | 13:35
  • 1494
  • 4
Дамбраускас: Ще бъдем принудени да поемаме повече рискове

Дамбраускас: Ще бъдем принудени да поемаме повече рискове

  • 13 авг 2025 | 13:23
  • 1677
  • 1
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 10990
  • 47
104 години от рождението на първия капитан на ЦСКА

104 години от рождението на първия капитан на ЦСКА

  • 13 авг 2025 | 13:05
  • 997
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 34866
  • 107
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 29384
  • 41
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 27692
  • 28
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 13833
  • 15
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 18559
  • 7