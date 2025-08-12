Левски закри последната тренировка преди заминаването за Азербайджан

Тренировката на представителния отбор на Левски във вторник, 12 август стартира в 19:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

В сряда, 13 август делегацията на клуба пътува с чартърен полет за Баку, Азербайджан. Отборът на Левски ще бъде на Терминал 2 на Аерогара София в 8:30 часа.

Официалната тренировка на „сините“ на „Alinja Stadium“ в Баку в сряда, 13 август стартира в 18:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути, а пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес е насрочена за 17:30 часа.

Реваншът със Сабах е в четвъртък, 14 август от 19:00 часа на „Alinja Stadium“ в Баку.