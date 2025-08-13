Популярни
Дамбраускас: Ще бъдем принудени да поемаме повече рискове

  13 авг 2025
Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас сподели очакванията си преди утрешния реванш с Левски от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Наставникът на азерите е наясно, че неговият отбор ще бъде принуден да играе по-офанзивен футбол и да поема повече рискове, тъй като загуби първата среща с 0:1.

"Левски е много добре организиран отбор и никога не е допускал повече от един гол през този сезон. Трябва да сме много внимателни в защита.

Но разбира се резултатът е 0:1 и определено трябва да играем за победата. Точно това ще направим. Утре ще видите с какъв подход ще подходим към играта. Но независимо какво ще се случи, вярвам, че ще бъдем принудени да поемаме повече рискове и да играем по-офанзивен футбол.

Понеже във футбола не е достатъчно само да кажеш "ще атакуваме", противникът има и свой план и идеи. Просто вярвам, че идеите ни ще бъдат по-ефективни, ще ни донесат по-добри резултати и нашите играчи ще бъдат готови да реализират тези идеи на терена", заяви Дамбраускас.

