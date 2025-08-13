Георги Костадинов пропуска реванша със Сабах

Един от лидерите в отбора на Левски - Георги Костадинов, не тренира наравно със своите съотборници преди утрешния реванш със Сабах от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Опитният полузащитник излезе на терена на стадион "Банк Република Арена", но мускулният проблем в бедрото все още го измъчва, което означава, че той ще пропусне двубоя срещу тима на Валдас Дамбраускас.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес заяви на официалната прескоференция, че по време на заниманието ще бъде проследено състоянието на Костадинов, след което ще бъде взето решение дали да играе утре. Както е известно, аут за мача е и нападателят Мустафа Сангаре, който също има мускулна травма.