Георги Костадинов пропуска реванша със Сабах

  13 авг 2025 | 19:18
Георги Костадинов пропуска реванша със Сабах
Слушай на живо: Сабах - Левски

Един от лидерите в отбора на Левски - Георги Костадинов, не тренира наравно със своите съотборници преди утрешния реванш със Сабах от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Опитният полузащитник излезе на терена на стадион "Банк Република Арена", но мускулният проблем в бедрото все още го измъчва, което означава, че той ще пропусне двубоя срещу тима на Валдас Дамбраускас.

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители
Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес заяви на официалната прескоференция, че по време на заниманието ще бъде проследено състоянието на Костадинов, след което ще бъде взето решение дали да играе утре. Както е известно, аут за мача е и нападателят Мустафа Сангаре, който също има мускулна травма.

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

  • 13 авг 2025 | 18:11
  • 14368
  • 45
БФС глоби Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив)

БФС глоби Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив)

  13 авг 2025 | 17:37
  • 787
  • 0
