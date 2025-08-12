Левски слага видеостена на "Герена" за реванша със Сабах

Ръководството на Левски е подготвило видеостена, на която феновете ще имат възможност да гледат реванша със Сабах от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Тя ще бъде сложена пред сектор А на стадион "Георги Аспарухов".

"Сините" спечелиха първата среща с азербайджанския отбор с гол на Борислав Рупанов в осмата минута на добавеното време.

Ето какво написаха от клуба:

"“Със "синьо" шалче в ръка, ще обходим цялата земя…”. И Баку ще бъде "син", а "Левски" ще играе като домакин. Както го прави навсякъде по света.

За всички, които нямат възможност да бъдат с отбора, сме подготвили видео стена пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов”. Да подкрепим “Левски” в един от най-важните мачове за годината.

Заповядайте в нашия дом в 18:00 часа. Вашата енергия ще даде импулс на отбора, дори и на хиляди километри!".