Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Левски съвсем скоро ще се сдобие с още едно ново попълнение. “Сините” ще привлекат алжирския халф Акрам Бурас от МК Алжер. От „Герена“ са се споразумели с африканския клуб, както и с играча, и 23-годишният полузащитник трябва да подпише договор с клуба.

Столичани ще платят за правата му 400 000 евро, твърди „Тема Спорт“. Вчера се появиха информации, че “сините” ще трябва да се разделят с двойно по-висока сума. Алжирският тим, с който той има контракт до лятото на 2027-а, пък ще запази 25% при бъдеща продажба.

Новината е била потвърдена от МК Алжер пред журналиста от „Екип“ Набил Джелит. Африканският клуб е искал да задържи футболиста, но желанието на халфа да облече синия екип е стопирало мераците им. Интересното е, че наскоро името на Бурас бе свързано с трансфер в Лудогорец за заместник на продадения в Удинезе Якуб Пьотровски.

В момента Акрам Бурас е с националния отбор на Алжир на Купата на Африканските нации, в която участват само футболисти, играещи за клубове на континента. Той не бе на терена в първите два мача на “пустинните лисици”, като в родината му твърдят, че причината са лека контузия и предстоящият трансфер.

Алжир е лидер в група “С”, след като победи с 3:0 като гост Уганда, а в петък направи 1:1 в домакинството на Южна Африка. Остават още два двубоя този месец – на 15 август визита на Гвинея, както и 3 дни по-късно мач у дома срещу Нигер.