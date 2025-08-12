Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

  • 12 авг 2025 | 02:14
  • 928
  • 0
Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Левски съвсем скоро ще се сдобие с още едно ново попълнение. “Сините” ще привлекат алжирския халф Акрам Бурас от МК Алжер. От „Герена“ са се споразумели с африканския клуб, както и с играча, и 23-годишният полузащитник трябва да подпише договор с клуба.

Столичани ще платят за правата му 400 000 евро, твърди „Тема Спорт“. Вчера се появиха информации, че “сините” ще трябва да се разделят с двойно по-висока сума. Алжирският тим, с който той има контракт до лятото на 2027-а, пък ще запази 25% при бъдеща продажба.

Новината е била потвърдена от МК Алжер пред журналиста от „Екип“ Набил Джелит. Африканският клуб е искал да задържи футболиста, но желанието на халфа да облече синия екип е стопирало мераците им. Интересното е, че наскоро името на Бурас бе свързано с трансфер в Лудогорец за заместник на продадения в Удинезе Якуб Пьотровски.

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

В момента Акрам Бурас е с националния отбор на Алжир на Купата на Африканските нации, в която участват само футболисти, играещи за клубове на континента. Той не бе на терена в първите два мача на “пустинните лисици”, като в родината му твърдят, че причината са лека контузия и предстоящият трансфер.

Алжир е лидер в група “С”, след като победи с 3:0 като гост Уганда, а в петък направи 1:1 в домакинството на Южна Африка. Остават още два двубоя този месец – на 15 август визита на Гвинея, както и 3 дни по-късно мач у дома срещу Нигер.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

  • 11 авг 2025 | 23:56
  • 1540
  • 0
Душан Косич: Задружни сме и това помага за добрите резултати

Душан Косич: Задружни сме и това помага за добрите резултати

  • 11 авг 2025 | 23:28
  • 498
  • 0
Тунчев: Ние създадохме ситуации, но не успяхме да ги завършим

Тунчев: Ние създадохме ситуации, но не успяхме да ги завършим

  • 11 авг 2025 | 23:26
  • 587
  • 0
Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

  • 11 авг 2025 | 23:09
  • 2507
  • 3
Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

  • 11 авг 2025 | 23:09
  • 16625
  • 36
Чиликов: Във Втора лига няма лесни мачове

Чиликов: Във Втора лига няма лесни мачове

  • 11 авг 2025 | 22:47
  • 1126
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

  • 11 авг 2025 | 23:09
  • 16625
  • 36
Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

  • 11 авг 2025 | 21:01
  • 35220
  • 67
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 47597
  • 335
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 12583
  • 7
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 27846
  • 12