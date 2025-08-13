Популярни
Левски заминава с настроение за реванша със Сабах в Баку
  3. Сангаре играл контузен срещу Сабах

  • 13 авг 2025 | 07:53
Нападателят на Левски Мустафа Сангаре е бил в болница преди първия двубой със Сабах. На французина му е бил направен ядрено-магнитен резонанс. Изследването е показало, че таранът на "сините" има разкъсване в областта на бедрото, пише „24 часа“. Глезенът на 26-годишния футболист също е бил прегледан, като и там е открит проблем. Въпреки това обаче националът на Мали е изявявил желание да изелезе в състава срещу Сабах и изигра 80 минути, след което бе заменен от Карлос Охене.

Костадинов на линия за Сабах
Костадинов на линия за Сабах

Треньорът на Левски Хулио Веласкес обаче няма да може да разчита на Сангаре за реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу азерите утре. Въпросителната пред испанският наставник е на кого да заложи в такъв случай на върха на атаката. Борислав Рупанов показва отлична форма в последните мачове и вкара три попадения – едно от тях бе победното срещу азерите. Другата опция пред 43-годишният специалист е да се довери на фалшива деветка, както го стори в двубоите с Апоел Беер Шева.

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Чочев: Съдията има лека вина за този резултат

Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

Роби Кийн: Второто полувреме бяхме невероятни

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Орелът на Ференцварош отказа да излети преди мача с Лудогорец

Гледайте на живо! Левски заминава за Азербайджан

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

