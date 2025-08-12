Левски подписа договор с младок

Юношата на ПФК Левски Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб. Контрактът е със срок от три години.

Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година и е част от Академия Левски от 2018 година. Има изиграни 140 мача и реализирани 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години, както и за Купа БФС. През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападната Трета лига, записвайки 31 мача и отбелязвайки 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за Левски II.

ПФК „Левски“ пожелава на Стивън много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб.