Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 7403
  • 4

Юношата на ПФК Левски Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб. Контрактът е със срок от три години.

Слушай на живо
Слушай на живо: Сабах - Левски
Хулио Веласкес с рекорд в Левски
Хулио Веласкес с рекорд в Левски

Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година и е част от Академия Левски от 2018 година. Има изиграни 140 мача и реализирани 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години, както и за Купа БФС. През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападната Трета лига, записвайки 31 мача и отбелязвайки 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за Левски II.

ПФК „Левски“ пожелава на Стивън много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 12742
  • 32
Бивш младежки национал откри головата си сметка в Сърбия

Бивш младежки национал откри головата си сметка в Сърбия

  • 12 авг 2025 | 03:49
  • 3518
  • 0
Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

  • 12 авг 2025 | 03:26
  • 2650
  • 0
Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

  • 12 авг 2025 | 02:17
  • 22099
  • 18
Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

  • 12 авг 2025 | 00:50
  • 11028
  • 18
Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

  • 11 авг 2025 | 23:56
  • 8031
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 7524
  • 7
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 328
  • 0
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 12248
  • 43
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 10707
  • 5
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 12742
  • 32