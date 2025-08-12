Костадинов на линия за Сабах

Опитният полузащитник на Левски - Георги Костадинов-Мечката, се е разминал с нова контузия. 34-годишният футболист се завърна в игра при домакинството на Спартак Варна и дори започна като титуляр, но бе заменен принудително в 50-ата минута от Асен Митков.

Старши треньорът на "сините" - Хулио Веласкес, обаче си е отдъхнал, след като е станало ясно, че опитният полузащитник не е получил травма, а става въпрос за мускулен спазъм. Костадинов се очаква да бъде на разположение на наставника за реванша със Сабах в четвъртък.