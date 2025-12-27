Александър Дюлгеров се раздели емоционално с Пирин

С тъга, но и с високо вдигната глава Александър Дюлгеров обяви раздялата си с Пирин (Благоевград) след общо близо десет години, преминали в различни периоди от кариерата му. В емоционално обръщение той говори открито за отдадеността си към „орлетата“, за компромисите, направени в името на клуба, и за болката от липсата на уважение при напускането му.

"Добър ден, Изчаквах да минат коледните празници, за да напиша с тъга в сърцето, че след цели 5 години и още толкова в различни периоди от моята кариера в “Пирин” е време да си кажем “чао”. 5 години изпълнени с емоции, с възходи и падения, много лишения, много компромиси и всичко в името на един от символите на моя роден град - Пирин Благоевград, отборът дал път на моята кариера. Знам какво означава Пирин както за мен, така и за много хора и аз съм се стремял да оправдавам очакванията. Не винаги съм успявал, но не съжалявам за нищо, защото това което е зависело от мен съм го правел на 100%. Правил съм го навсякъде, ще продължа и да го правя. Нещото, за което ме боли обаче е уважението! За мен уважение е, когато даден футболист напуска, клуба да благодари на играчите и да им пожелае успех. Така се прави навсякъде, но явно може би ние, напускащите, не го заслужаваме.

Въпреки че всеки един от нас е правил компромиси по молба на собственици и ръководители с идеята клуба да съществува. Последните мачове ги изиграхме от любов и чест към клуба. Дори миналата година лично аз и Станислав Костов дадохме идеята отбора да застанем зад собственика на клуба Георги Спасов с декларация, когато имаше напрежение.

А, когато имаше напрежение върху футболистите последните месеци с лоши резултати, съмнения за уредени мачове и т.н, ръководството беше помолено да ни защити и не го направиха. Дори бяхме готови да застанем на детектор на лъжата. Но както се е изказал един човек от Клуба пред фенове - “мрънкачите ги няма вече”. За тях “мрънкачи” явно са тези, които си търсят заработеното и то с месеци назад. Тези, които искат нормални условия за работа и тези, на които им е обещавано нещо, пък не се е спазвало. Ами извинете, но аз не съм “мрънкач”, а човек с достойнство! Бил съм капитан на отбора и съм защитавал както моя, така и интереса на съотборниците си. Надявам се това, което написаха от клуба да е вярно и отборът да продължи напред и да предстоят по-добри дни. За мен Пирин е бил и ще бъде винаги в сърцето ми!

Орле завинаги", написа Дюлгеров в социалните мрежи.