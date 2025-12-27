"Моряците" честитиха празника на футболна легенда

Мнозина от привържениците на Черно море, както и елитната фен фракция на ветераните "Д'Ъртанян", използваха социалните мрежи, за да честитят празника Стефановден на футболната легенда на Черно море Стефан Богомилов. Голмайстор N:1 за всички времена на "моряците" със 162 гола в 346 срещи в "А" група през тази година бе почетен за своята 80-годишнина от клуба с почетен плакет за цялостен принос към футбола в града.

"Бате Чечи - честит празник, пожелаваме ти здраве и заедно дълги години да се радваме на любимия Черно море! Наздраве!", написаха в социалните мрежи привърженици на отбора.