  1. Sportal.bg
  2. Черно море
"Моряците" честитиха празника на футболна легенда

  • 27 дек 2025 | 17:34
  • 242
  • 0
Мнозина от привържениците на Черно море, както и елитната фен фракция на ветераните "Д'Ъртанян", използваха социалните мрежи, за да честитят празника Стефановден на футболната легенда на Черно море Стефан Богомилов. Голмайстор N:1 за всички времена на "моряците" със 162 гола в 346 срещи в "А" група през тази година бе почетен за своята 80-годишнина от клуба с почетен плакет за цялостен принос към футбола в града.

"Бате Чечи -  честит празник, пожелаваме ти здраве и заедно дълги години да се радваме на любимия Черно море! Наздраве!", написаха в социалните мрежи привърженици на отбора.

