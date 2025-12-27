Локо се чуди за защитник, който нямаше никакъв късмет на "Лаута"

Локомотив Пловдив се чуди дали да предложи нов договор на централния защитник Калоян Костов. Настоящият контракт на бранителя е до лятото на 2026 година.

Бранителят определено няма никакъв късмет. Той трябваше да е титулярният защитник на тима през този сезон заедно с бразилеца Лукас Риан, но за втори път скъса връзки и най-вероятно няма да може да играе поне до март или април.



Костов получи травмата по време на лятната подготовка, а на негово място влезе Мартин Русков, който се представя доста добре и е титуляр във всеки мач. Така бъдещето на Костов остава неясно, а неговият договор изтича през лятото, твърди "Тема спорт".



Един от играчите с изтичащи контракти след половин година - Петър Андреев, вече разтрогна по взаимно съгласие с родния си клуб. Друг юноша на Локомотив Пловдив - Аксел Велев, също не е преподписал, като в сходно положение е и капитанът и легенда на черно-белите Димитър Илиев. Той обаче не е изключено и да каже "край“ след края на сезона