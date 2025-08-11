Сабах продаде половината стадион за реванша срещу Левски

Популярни
  • 11 авг 2025 | 15:24
  • 1147
  • 1
От Сабах съобщиха, че вече са продали половината билети за домакинството на Левски от третия кръг на Лигата на конференциите, съобщава azerisport. Реваншът в Баку е в четвъртък (14 август) от 19:00 часа българско време, като първата среща завърши с минимален успех на "сините" с попадение на Борислав Рупанов в последната минута на добавеното време.

Според информацията, вече са продадени 3900 билета от общия капацитет от 8700 зрители на стадион "Банк Република Арена", като има определени места и за привържениците на Левски, които ще пътуват за Азербайджан.

Пропуските са достъпни като са на цена между 2 и 5 манат, което е между 2 и 5 лева.

