"Сините" обявиха програмата си за тази седмица

Слушай на живо: Сабах - Левски

Левски обяви програмата си за тази седмица, в която отборът ще има две гостувания. Първо "сините" ще пътуват до Баку за реванша със Сабах от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите, а в неделя за тима на Хулио Веласкес предстои визита на Ботев (Враца) в двубой от петия кръг на efbet Лига.

Левски привлича халф от Алжир

11 август, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (открита за привържениците и представителите на медиите)

12 август, вторник:

19:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (закрита за привържениците и представителите на медиите)

13 август, сряда:

18:30 часа – тренировка – Alinja Stadium (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)

14 август, четвъртък:

19:00 часа – „Сабах“ – „Левски“ – UEFA Conference League, 3-ти квалификационен кръг, реванш – Alinja Stadium

15 август, петък:

След завръщането на отбора в България – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

16 август, събота:

19:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

17 август, неделя:

21:15 часа – „Ботев“ (Враца) – „Левски“ – Първа лига, 5-ти кръг – стадион „Христо Ботев“, Враца