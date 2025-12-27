Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Херо поглежда към пазара в Бразилия

Херо поглежда към пазара в Бразилия

  • 27 дек 2025 | 18:10
  • 788
  • 0
Херо поглежда към пазара в Бразилия

Спортно-техническият щаб на Ботев (Пловдив) вече е набелязал няколко чуждестранни играчи. Те основно са от Бразилия.

И този път за тяхното евентуално идване ще съдейства мениджър Иво Димов, твърди "Тема спорт". След Нова година треньорът Димитър Димитров, финансовият благодетел Илиян Филипов и спортният директор Иван Цветанов ще имат среща, на която ще обсъдят ситуацията след вдигането на забраните от ФИФА и зимната селекция.

По подготовката всичко вече е уточнено. Ботев ще се събере за първа тренировка за 2026 година на 5 януари (понеделник). Ден по-рано "канарчетата" ще минат медицински изследвания.

По време на зимната си подготовка възпитаниците на Димитър Димитров-Херо ще изиграят общо пет контроли. Четири от тях ще бъдат в Турция, а една проверка ще се състои в Пловдив. Жълто-черните ще проведат подготвителен лагер в Лара (Турция) от 17 до 31 януари..

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бомба в Сърбия: Шалке 04 пожела Янис Карабельов

Бомба в Сърбия: Шалке 04 пожела Янис Карабельов

  • 27 дек 2025 | 13:11
  • 7720
  • 14
Ботев може да върне в България бивша звезда на Локо Пловдив

Ботев може да върне в България бивша звезда на Локо Пловдив

  • 27 дек 2025 | 13:03
  • 4331
  • 2
Нападател на Черно море отказал трансфер в Португалия

Нападател на Черно море отказал трансфер в Португалия

  • 27 дек 2025 | 12:06
  • 2299
  • 0
Спартак (Варна) също подкрепи идеята на Лудогорец

Спартак (Варна) също подкрепи идеята на Лудогорец

  • 27 дек 2025 | 11:58
  • 1794
  • 1
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 18598
  • 15
Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

  • 27 дек 2025 | 11:00
  • 9267
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул пак показа две лица, но все пак повали последния и влезе в топ 4

Ливърпул пак показа две лица, но все пак повали последния и влезе в топ 4

  • 27 дек 2025 | 18:55
  • 11221
  • 8
Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

  • 27 дек 2025 | 18:55
  • 9911
  • 25
Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

  • 27 дек 2025 | 15:42
  • 18881
  • 80
Съставите на Челси и Астън Вила

Съставите на Челси и Астън Вила

  • 27 дек 2025 | 18:40
  • 1436
  • 2
Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

  • 27 дек 2025 | 16:25
  • 16796
  • 39
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 18598
  • 15