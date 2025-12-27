Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Локо (Пд) се е насочил към двама бивши играчи на Ботев

Локо (Пд) се е насочил към двама бивши играчи на Ботев

  • 27 дек 2025 | 17:44
  • 143
  • 0
Локо (Пд) се е насочил към двама бивши играчи на Ботев

Локомотив Пловдив е напът да прибере двама бивши футболисти на вечния съперник Ботев. Става въпрос за крилото Запро Динев (26 г.) и нападателя Мариян Вангелов (22 г.). И двамата са свободни агенти и са получили оферти да преминат при черно-белите.

За последно през есента Динев и Вангелов носеха екипа на Пирин Благоевград във Втора лига. Те обаче приключиха с "орлетата", след като клубът обяви, че изпитва сериозни финансови затруднения и предлага разтрогване на контрактите на всички.

Информацията за изпратените оферти към двамата е на "Котаспорт" и все още не е потвърдена официално от "Лаута". Динев, който е юноша на родния Беласица Петрич, носи екипа на Ботев Пловдив през пролетта на 2019 година. Той обаче записва само два мача. Интересното е, че Запро се очакваше да подсили друг отбор от Втора лига – Фратрия, но след като е дошла офертата от елита, той е отказал. Същото важи и за предложението на Дунав Русе към него.

Наскоро треньорът на "драконите" Георги Чиликов пък обяви, че съжалява, че преди време е освободил Вангелов от състава на Дунав. Той подчерта сериозното развитие, което синът на Кирил Вангелов е направил при "орлетата". Там той премина от Ботев Пловдив. При "канарчетата" обаче игра главно за дубъла през пролетта на тази година. Вангелов има един гол за представителния отбор на Ботев, но в контрола срещу Хебър преди началото на настоящия сезон. Тогава жълто-черните бяха водени от Лъчезар Балтанов, а дни по-късно бяха поети официално от Николай Киров.

Фактът, че Локо Пд се е насочил към Динев и Вангелов, е показателен каква ще е селекцията на тима. Собственикът Христо Крушарски е имал разговор със старши треньора Душан Косич, когото е запознал с факта, че няма средства за селекция и тя ще е основно от млади български играчи.

До дни се очаква да станат ясни съперниците на черно-белите за контролите по време на лагера в Турция, който ще е в периода 18 януари – 1 февруари. Смърфовете се събират за първа тренировка на 7 януари (сряда).

