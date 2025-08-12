Популярни
  Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

  12 авг 2025
От Манчестър Сити вече са установили контакт с Пари Сен Жермен относно възможното привличане на Джанлуиджи Донарума, след като окончателно стана ясно, че европейският клубен първенец иска да се раздели с вратаря, съобщават различни източници.

Според информациите английският клуб е решил да се насочи към Донарума заради очаквания трансфер на титулярния вратар Едерсон в Галатасарай. От Сити нямат проблеми с финансовите претенции на италианския вратар, но същото не може да се каже за цената, която му е поставена от ПСЖ. Френският шампион настоява да получи около 50 млн. евро за 26-годишния вратар, въпреки че договорът му изтича през следващото лято. От друга страна, Челси не представлява конкуренция за подписа на стража, тъй като световният клубен шампион не се интересува от него.

Междувременно, Едерсон вече се е разбрал с Галатасарай за тригодишен договор със заплата от 7 млн. евро на сезон, докато офертата на турския шампион към “гражданите” е в размер на 3 млн. евро.

Снимки: Gettyimages

