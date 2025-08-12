Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

От Манчестър Сити вече са установили контакт с Пари Сен Жермен относно възможното привличане на Джанлуиджи Донарума, след като окончателно стана ясно, че европейският клубен първенец иска да се раздели с вратаря, съобщават различни източници.

Според информациите английският клуб е решил да се насочи към Донарума заради очаквания трансфер на титулярния вратар Едерсон в Галатасарай. От Сити нямат проблеми с финансовите претенции на италианския вратар, но същото не може да се каже за цената, която му е поставена от ПСЖ. Френският шампион настоява да получи около 50 млн. евро за 26-годишния вратар, въпреки че договорът му изтича през следващото лято. От друга страна, Челси не представлява конкуренция за подписа на стража, тъй като световният клубен шампион не се интересува от него.

🚨 Manchester City made contact with PSG to ask for Donnarumma deal conditions.



Current PSG request around €50m, deemed too high + deal would only be possible if Éderson leaves.



Chelsea are NOT in the race. Gigio will soon clarify his position — info follows @FabriceHawkins. pic.twitter.com/qnD1mV4peq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

Междувременно, Едерсон вече се е разбрал с Галатасарай за тригодишен договор със заплата от 7 млн. евро на сезон, докато офертата на турския шампион към “гражданите” е в размер на 3 млн. евро.

🚨🟡🔴 Galatasaray have made direct approach with Manchester City for Éderson as main target at GK.



Donnarumma option never seen as concrete with Galatasaray focused on Éderson deal.



Talks ongoing on both club and player side, it could be key for City pursuing Donnarumma. pic.twitter.com/3knoEcoHeW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

Снимки: Gettyimages