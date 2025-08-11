Тотнъм с интерес към крило на Сити

Тотнъм проявява сериозен интерес към бразилския нападател Савиньо от Манчестър Сити, съобщава реномираният спортен журналист Фабрицио Романо в профила си в “X”.

Според източника, клубовете са започнали преговори, а самият 21-годишен футболист не възразява срещу трансфера.

Отбелязва се, че мениджърът на “шпорите” Томас Франк лично е одобрил Савиньо и е щастлив от възможността да работи с него.

🚨⚪️ EXCL: Tottenham open club to club talks to sign Savinho from Man City!



Negotiations ongoing between Spurs and City, also understand Savinho’s open to the move if the clubs can agree on fee.#THFC boss Thomas Frank indicated Savinho as ideal player.@MatteMoretto 🫱🏻‍🫲🏽 pic.twitter.com/4n1vD2sXUF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

Футболистът е на 21 години, като играе на Стария континент от 2022 г. когато премина от Атлетико Минейро в нидерландския ПСВ Айндховен.

Миналият сезон крилото изигра 48 мача за „гражданите“ във всички турнир, отбеляза 3 гола и направи 13 асистенции. Договорът му с английския клуб е до лятото на 2029 г.

Според портала Transfermarkt стойността му възлиза на 50 милиона евро.