Тотнъм с интерес към крило на Сити

Тотнъм проявява сериозен интерес към бразилския нападател Савиньо от Манчестър Сити, съобщава реномираният спортен журналист Фабрицио Романо в профила си в “X”.
Според източника, клубовете са започнали преговори, а самият 21-годишен футболист не възразява срещу трансфера.
Отбелязва се, че мениджърът на “шпорите” Томас Франк лично е одобрил Савиньо и е щастлив от възможността да работи с него.
Футболистът е на 21 години, като играе на Стария континент от 2022 г. когато премина от Атлетико Минейро в нидерландския ПСВ Айндховен.
Миналият сезон крилото изигра 48 мача за „гражданите“ във всички турнир, отбеляза 3 гола и направи 13 асистенции. Договорът му с английския клуб е до лятото на 2029 г.
Според портала Transfermarkt стойността му възлиза на 50 милиона евро.