  3. Ман Сити прави опит да отмъкне трансферна цел на Челси

  • 11 авг 2025 | 17:41
  • 1199
  • 0
Доскоро се смяташе, че халфът на РБ Лайпциг Чави Симонс е пред трансфер в Челси. Манчестър Сити обаче се включва в битката за подписа му и това може да промени ситуацията. “Гражданите” са влезли в контакт с агента Али Барат с надеждата да убедят клиента му да избере “Етихад Стейдиъм”.

Очаква се Манчестър Сити да се раздели със Савиньо, който преговаря с Тотнъм. Пеп Гуардиола има желание да привлече атакуващ футболист. Симонс е решил да напусне Лайпциг това лято, след като тимът не успя да си осигури място в евротурнирите, и намерението му е да играе в Премиър Лийг.

Челси от известно време преговаря с РБ Лайпциг за трансферната сума на нидерландския национал. Интересът на Ман Сити може да обърка плановете на лондончани, а посоката на евентуалния трансфер да зависи от решението на играча.

