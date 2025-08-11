Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Ключов халф на ПСЖ изгоря за Суперкупата на Европа заради дърпането на косата на Кукурея

Ключов халф на ПСЖ изгоря за Суперкупата на Европа заради дърпането на косата на Кукурея

  • 11 авг 2025 | 17:40
  • 919
  • 0

Халфът на Пари Сен Жермен Жоао Невеш е получил наказание от два мача заради циничното си действие в заключителните минути на финала на Световното клубно първенство, съобщава RMC Sport.

При загубата на ПСЖ с 0:3 от Челси португалският национал дръпна за косата противниковия ляв бек Марк Кукурея, заради което получи директен червен картон. Така младият полузащитник е бил санкциониран за две срещи, а именно сблъсъка с Тотнъм за Суперкупата на Европа в сряда и за откриващия мач на френския шампион в Лига 1, който е срещу Нант.

Невеш беше сред основните футболисти в състава на Луис Енрике през миналия сезон със своите 59 мача със 7 гола и 10 асистенции във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

  • 11 авг 2025 | 13:45
  • 10765
  • 5
Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

  • 11 авг 2025 | 13:39
  • 2927
  • 0
Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

  • 11 авг 2025 | 13:08
  • 956
  • 0
Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

  • 11 авг 2025 | 13:07
  • 1384
  • 0
Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

  • 11 авг 2025 | 12:42
  • 5128
  • 15
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 16358
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и Берое

11-те на Септември и Берое

  • 11 авг 2025 | 18:05
  • 882
  • 4
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 16699
  • 40
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 33483
  • 195
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 5308
  • 0
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 15156
  • 5
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 34865
  • 28