Ключов халф на ПСЖ изгоря за Суперкупата на Европа заради дърпането на косата на Кукурея

Халфът на Пари Сен Жермен Жоао Невеш е получил наказание от два мача заради циничното си действие в заключителните минути на финала на Световното клубно първенство, съобщава RMC Sport.

При загубата на ПСЖ с 0:3 от Челси португалският национал дръпна за косата противниковия ляв бек Марк Кукурея, заради което получи директен червен картон. Така младият полузащитник е бил санкциониран за две срещи, а именно сблъсъка с Тотнъм за Суперкупата на Европа в сряда и за откриващия мач на френския шампион в Лига 1, който е срещу Нант.

🚨 João Neves has been suspended for two matches for pulling Marc Cucurella's hair and will miss the UEFA Super Cup. ❌ pic.twitter.com/EUDp472Xng — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 11, 2025

Невеш беше сред основните футболисти в състава на Луис Енрике през миналия сезон със своите 59 мача със 7 гола и 10 асистенции във всички турнири.

Снимки: Gettyimages