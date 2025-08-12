Мората нападна Галатасарай след края на престоя си в клуба

Нападателят Алваро Мората твърди, че „фундаменталните ценности не са били спазени“, след като престоят му под наем в Галатасарай беше прекратен. Испанецът се завърна в Милан в понеделник, след като преотстъпването му в Турция приключи с несъгласие, тъй като беше принуден да се откаже от част от заплатата си. Преди да се присъедини към Комо отново под наем, опитният играч отправи прощален изстрел към бившия си клуб.

Галатасарай обяви напускането на Мората

„Имаше моменти, в които дадената дума и уважението към фундаменталните ценности не бяха спазени. До самия край поетите ангажименти не бяха спазени, до степен че нямах друг избор, освен да се откажа от част от заплатата си и други договорни права, които вече бях спечелил чрез работата си (публикуваната цифра не е точна). За мен, както в живота, така и в работата, има принципи, които никога не бива да се нарушават, като например уважение към правата на всеки човек. Непризнаването и невъзнаграждаването на заслуженото е за мен неприемливо и противоречи на ценностите на справедливостта и професионализма, в които вярвам. Знам, че за тези въпроси често не се говори открито, но смятам, че е редно да дам на феновете истинското обяснение за случилото се. Вие и град Истанбул винаги ще останете в сърцето ми и ви желая всичко най-добро, днес и в бъдеще“, написа Мората в Инстаграм.

Снимки: Gettyimages