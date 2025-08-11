Манчестър Сити обмисля дали да се пробва за Родриго

В Манчестър Сити обмислят възможността да отправят оферта за крилото на Реал Мадрид Родриго, съобщава Фабрицио Романо, който уточнява, че цената на играча е около 100 млн. евро.

Както е известно, цяло лято се говори за възможността бразилският национал да си тръгне от „Сантиаго Бернабеу“ заради голямата конкуренция в състава на Чаби Алонсо и по-голямото внимание, което получават останалите звезди в атаката на тима. От друга страна, очертава се цели трима офанзивни играчи да напуснат „гражданите“ до края на този месец, а именно Джак Грийлиш, Джеймс Макатий и Савиньо. Освен това Джосеп Гуардиола е голям фен на 24-годишния играч.

🚨🔵 Manchester City are considering move for Rodrygo after imminent exits.



Grealish gone, McAtee and Savinho can leave… and #MCFC see Rodrygo as dream target, Guardiola big fan.



Real Madrid will let him leave if player wants - asking around €100m.



🎥 https://t.co/tXq2QCVE8s pic.twitter.com/x2YScL0ehH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Родриго е част от Реал Мадрид от 2019 година насам, като има 270 мача с 68 гола и 51 асистенции за „Кралския клуб“.

Снимки: Gettyimages