Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Манчестър Сити обмисля дали да се пробва за Родриго

Манчестър Сити обмисля дали да се пробва за Родриго

  • 11 авг 2025 | 17:17
  • 1466
  • 1
Манчестър Сити обмисля дали да се пробва за Родриго

В Манчестър Сити обмислят възможността да отправят оферта за крилото на Реал Мадрид Родриго, съобщава Фабрицио Романо, който уточнява, че цената на играча е около 100 млн. евро.

Както е известно, цяло лято се говори за възможността бразилският национал да си тръгне от „Сантиаго Бернабеу“ заради голямата конкуренция в състава на Чаби Алонсо и по-голямото внимание, което получават останалите звезди в атаката на тима. От друга страна, очертава се цели трима офанзивни играчи да напуснат „гражданите“ до края на този месец, а именно Джак Грийлиш, Джеймс Макатий и Савиньо. Освен това Джосеп Гуардиола е голям фен на 24-годишния играч.

Родриго е част от Реал Мадрид от 2019 година насам, като има 270 мача с 68 гола и 51 асистенции за „Кралския клуб“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

  • 11 авг 2025 | 13:45
  • 10759
  • 5
Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

  • 11 авг 2025 | 13:39
  • 2927
  • 0
Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

  • 11 авг 2025 | 13:08
  • 956
  • 0
Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

  • 11 авг 2025 | 13:07
  • 1384
  • 0
Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

  • 11 авг 2025 | 12:42
  • 5128
  • 15
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 16357
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември и Берое

11-те на Септември и Берое

  • 11 авг 2025 | 18:05
  • 878
  • 4
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 16661
  • 40
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 33473
  • 195
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 5298
  • 0
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 15144
  • 5
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 34849
  • 28